Онлайн-митинг в поддержку журналиста Сафронова пройдет сегодня на площадке «Новой газеты»

Онлайн-митинг в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пройдет 13 августа на площадке «Новой газеты». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из ведущих митинга, заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин.

«В случае с делом Ивана Сафронова публичность – это критическая необходимость, он проходит по такой страшной статье и ему грозят такие безумные сроки, но мы до сих пор даже не знаем толком сути обвинения. Следствие все сделало для того, чтобы дело было секретным. Бывшие коллеги Ивана и его друзья решили провести онлайн-митинг, потому что в нынешних условиях собрать и согласовать реальный митинг в поддержку Ивана невозможно. Онлайн-митинг пройдет на площадке You-Tube канала «Новой газеты». Участие в нем очень важно, мы постараемся сделать все, чтобы это мероприятие было интересным», — сказал он.



Митинг начнется в 20.00.

По версии ФСБ, Иван Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.