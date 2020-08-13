Как передает ТАСС, руководство предприятия пригласило на встречу работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Утверждается, что работа предприятия не останавливалась.
Информация о забастовке на БелАЗе появилась в соцсетях.
В пресс-службе крупнейшего предприятия Белоруссии, БелАЗа, утверждают, что никакой забастовки у них нет
Как передает ТАСС, руководство предприятия пригласило на встречу работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Утверждается, что работа предприятия не останавливалась.