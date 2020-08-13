Бывший ведущий телеканала «Беларусь 1» Бурко уволился из-за смены новостной повестки

Бывший ведущий телеканала «Беларусь 1» Владимир Бурко уволился из-за смены новостной повестки. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Поменялся контент и поменялась новостная повестка. Сейчас начали появляться новости, которые пишут не наши журналисты телекомпании, я в этом уверен. Они приходят откуда-то извне, свыше, скажем так, что кругом враги, причем враги внутри, что нужна информационная безопасность, что все посходили с ума, что у нас в стране все четко и легитимно. Я с эти не согласен и, как только я это прочел, я решил сразу уйти», — сказал он.

В.Бурко добавил, что, насколько ему известно, никто из сотрудников телеканала «Беларусь 1» больше не уволился. Экс-телеведущий подчеркнул, что в стенах редакции сотрудники обычно не обсуждали между собой личное отношение к повестке дня.

«В стенах телекомпании, в которой мы делали этот продукт, вообще такие разговоры были неуместны, их фактически никогда не было, потому что люди боялись прослушки, боялись что-то обсуждать, у них периодически забирали телефоны, то есть были какие-то правила и ограничения, которые эти разговоры убирали», — отметил он.

Экс-телеведущий также подчеркнул, что после увольнения по-прежнему получает предложения о работе.

«Все произошло абсолютно наоборот. Стало много приглашений, их и было очень много, я был довольно востребован, люди поддерживают, предлагают сотрудничать», — заключил он.

Ранее на фоне протестов в Белоруссии несколько ведущих объявили об уходе с белорусских государственных телеканалов. О своем увольнении рассказал сотрудник агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Сергей Козлович, ведущий вечернего шоу и утренней программы Евгений Перлин, ведущая утреннего развлекательного шоу на канале СТВ Татьяна Бородкина. Также в знак протеста против происходящего с телеканала ОНТ ушла ведущая Ольга Богатыревич.