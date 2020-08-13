ФРГ и Интерпол объявили экс-главу финансового интернет-сервиса Wirecard Маршалека в международный розыск

Правоохранительный органы ФРГ и Интерпол объявили бывшего главу финансового интернет-сервиса Wirecard Яна Маршалека в национальный и международный розыск.

Австрийский менеджер с июня скрывается от следствия. Федеральное уголовное ведомство Германии выпустило сообщение с приметами разыскиваемого. Маршалек был членом совета директоров концерна Wirecard. При последней проверке была обнаружена недостача почти двух миллиардов евро. Маршалек и другие обвиняемые подозреваются в подделке отчетности для выхода на биржу и привлечения клиентов. Следователи подозревают его в особо тяжком мошенничестве и организованном промышленном обмане.

Уголовное ведомство информирует, что Маршалек, по всей вероятности, находится за границей ФРГ. В передаче второго телеканала ZDF зрителей призвали предоставить возможные указания на его место пребывании.

По сообщениям СМИ, он может находиться в Беларуси или России. Ранее предполагалось, что он уехал на Филиппины. Однако оказалось, что Маршалек профессионально путал следы. Филиппинские власти сообщили, что чиновники миграционного ведомства подделали данные о въезжающих.

Бывший глава предприятия Маркус Браун и другие сотрудники Wirecard c конца июня находятся в следственном изоляторе.

Прокуратура Мюнхена исходит из того, что в результате поддельных операций банки и инвесторы потеряли более трех миллиардов евро.