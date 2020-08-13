МВД Белоруссии отчиталось, что за прошедшие сутки в республике были задержаны около 700 человек, которые участвовали в протестных акциях. В официальном сообщении говорится, что беспорядки утратили свою массовость. При этом утверждается, что демонстранты проявляют агрессию по отношению к силовикам. Отмечу, что в социальных сетях есть много свидетельств очевидцев, фото и видео, которые показывают обратное.