МВД Белоруссии отчиталось, что за прошедшие сутки в республике были задержаны около 700 человек, которые участвовали в протестных акциях. В официальном сообщении говорится, что беспорядки утратили свою массовость. При этом утверждается, что демонстранты проявляют агрессию по отношению к силовикам. Отмечу, что в социальных сетях есть много свидетельств очевидцев, фото и видео, которые показывают обратное.
2020-08-13T12:03:54+03:00
2020-08-13T12:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 13 августа 2020
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