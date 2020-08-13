Ряд стран Латинской Америки проявили интерес к российской вакцине от коронавируса

При этом препарат, получивший название «Спутник V», еще не прошел всех необходимых клинических испытаний.

О готовности властей Венесуэлы использовать и продвигать российскую разработку сообщил ТАСС посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, еще до объявления о регистрации в России «Спутника V» поступило предложение от венесуэльских партнеров принять участие в клинических испытаниях с перспективой дальнейшей вакцинации своего населения. Вместе с тем, по словам посла, говорить о конкретных сроках доставки пока преждевременно из-за западных санкций в отношении Боливарианской Республики.

Начать производство «Спутника V» может Бразилия. Но не ранее второй половины будущего года. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на руководство Технологического института штата Парана. Там отметили, что правительство может ввозить вакцину и напрямую, еще до начала производства, если она будет сертифицирована и зарегистрирована в Бразилии. В течение месяца в стране планируют начать клинические испытания.

Об интересе к производству и распространению вакцины также написал в Твиттере губернатор аргентинской провинции Огненная Земля.

Кроме того, власти Филиппин заявили о планах начать третью стадию клинических испытаний «Спутника V» уже в октябре.

О том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса было объявлено 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.