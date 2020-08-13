Число новых случаев коронавируса, по официальным данным, лишь слегка превысило 5 тысяч человек

Оно вплотную приблизилось к минимуму с конца апреля, как и двумя днями ранее.

В абсолютных значениях прирост заболевших коронавируса в Москве не изменился и составил почти 700 человек. При этом оперативный штаб рапортует, что темпы заболеваемости в столице не меняются уже 10 дней и находятся на отметке менее 0,3%. Свыше 150 заразившихся за сутки в Свердловской области и Санкт-Петербурге, около этого показателя – Московская область. В двух регионах, по данным властей, заболевших коронавирусом за сутки нет: это Чукотский и Ненецкий автономные округа. За сутки умерло свыше 120 человек – примерно на этом же уровне оперативный штаб фиксировал смертность и накануне. Лидерами по этому показателю остаются Санкт-Петербург и Москва. Вылечились же от COVID-19 еще около 6 тысяч человек.

Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, коронавирусом в России заболели почти 908 тысяч человек.