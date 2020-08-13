Число новых случаев заражения COVID-19 в Москве не меняется уже как минимум 10 дней

Согласно данным оперативного штаба, коронавирус подтвердился у 700 человек. В Роспотребнадзоре считают, что это говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Что касается в целом России, то новых случаев по-прежнему более 5-ти тысяч.
2020-08-13T11:32:53+03:00
2020-08-13T11:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 13 августа 2020
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