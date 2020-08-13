Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис

Американский инвестор Джим Роджерс в эфире РБК заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис.
Роджерс полагает, что кризис может начаться в ноябре, после президентских выборов в США.
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Американский инвестор Джим Роджерс в эфире РБК заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис.
Роджерс полагает, что кризис может начаться в ноябре, после президентских выборов в США.
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