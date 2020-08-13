Число заключенных в России, согласно официальным данным, впервые стало меньше 500 тысяч человек

В Федеральной службе исполнения наказаний уточняют, что речь идет о гражданах, которые содержатся в изоляторах по подозрению в совершении преступлений, и о осужденных. Утверждается, что на протяжении нескольких лет доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет более 70% от всех судебных решений по уголовным делам.