Число заключенных в России, согласно официальным данным, впервые стало меньше 500 тысяч человек

В Федеральной службе исполнения наказаний уточняют, что речь идет о гражданах, которые содержатся в изоляторах по подозрению в совершении преступлений, и о осужденных. Утверждается, что на протяжении нескольких лет доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет более 70% от всех судебных решений по уголовным делам.
2020-08-13T11:31:15+03:00
2020-08-13T11:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 13 августа 2020
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