Координатор штаба Бабарико Колесникова будет продолжать призывать силовиков отказаться от насилия на акциях протеста

Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова будет продолжать призывать силовиков отказаться от насилия на акциях протеста. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я буду продолжать это делать, я буду говорить о том, что все-таки мы один народ и, чем бы ни закончилось то, что сейчас происходит, нам все равно жить в Белоруссии вместе. Я уверена, что ситуация с силовиками… Они абсолютно не все такие, мы не знаем по каким причинам они ведут себя так, как они ведут, но я буду продолжать к ним обращаться. Продолжать настаивать на том, что они должны нас услышать, они не должны делать то, что они сейчас делают против своего народа», — сказала она.

М.Колесникова добавила, что планирует создание платформы помощи пострадавшим в ходе протестов белорусам.

«Я точно буду делать все, чтобы поддерживать людей, которые сейчас очень сильно пострадали. Мы сейчас выступаем с инициативой делать платформу взаимопомощи всем белорусам. Для того чтобы искать людей, которые пострадали, рассказывать их истории и искать людей, которые могут им помочь – юридическая помощь, финансовая, медицинская», — подчеркнула она.

В Минске и других городах Белоруссии третью ночью не прекращаются акции протеста, которые силовики пытаются жестко подавить. Люди выступают против переизбрания Александра Лукашенко президентом на шестой срок. В ходе столкновений с силовиками пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. В Минске за дни протестов по официальным данным один человек погиб, более двухсот госпитализированы, более 6000 тысяч задержанных.