Координатор штаба Бабарико Колесникова не собирается уезжать из Белоруссии на фоне массовых протестов

Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова не собирается покидать Белоруссию на фоне массовых протестов в республике. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я действительно в Минске и я не собираюсь никуда уезжать. Как я заявляла буквально с первых дней компании, мне были понятны абсолютно все риски, никаких иллюзий по поводу того, что здесь может произойти, у меня не было. Это мой осознанный выбор. Я себя не чувствую одинокой, потому что здесь мы с командой и потому что я чувствую огромную поддержку белорусского народа. Сейчас как никогда стоит приложить силы и стоит пожертвовать своим собственным комфортом и может быть каким-то неудобством, чтобы Беларусь стала свободной», – сказала она.

М. Колесникова добавила, что ее пытались задержать в Минске.

«Была попытка меня задержать, которая закончилась в итоге тем, что те, кто меня задерживали, привезли меня в ресторан. Я до сих пор не знаю, что это было», — отметила она.

Координатор штаба Бабарико подчеркнула, что в Белоруссии задержаны множество ее коллег и волонтеров, о некоторых из них нет никаких сведений после задержания.

В Минске и других белорусских городах на протяжении последних трех дней проходят акции протеста. Они начались после того, как ЦИК опубликовал итоги голосования на выборах президента, согласно которым этот пост занял действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе митингов задержаны уже более 6000 человек.