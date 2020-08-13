Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 11:11, 13 августа 2020

Координатор штаба Бабарико Колесникова не собирается уезжать из Белоруссии на фоне массовых протестов

Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова не собирается покидать Белоруссию на фоне массовых протестов в республике. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я действительно в Минске и я не собираюсь никуда уезжать. Как я заявляла буквально с первых дней компании, мне были понятны абсолютно все риски, никаких иллюзий по поводу того, что здесь может произойти, у меня не было. Это мой осознанный выбор. Я себя не чувствую одинокой, потому что здесь мы с командой и потому что я чувствую огромную поддержку белорусского народа. Сейчас как никогда стоит приложить силы и стоит пожертвовать своим собственным комфортом и может быть каким-то неудобством, чтобы Беларусь стала свободной», – сказала она.

М. Колесникова добавила, что ее пытались задержать в Минске.

«Была попытка меня задержать, которая закончилась в итоге тем, что те, кто меня задерживали, привезли меня в ресторан. Я до сих пор не знаю, что это было», — отметила она.

Координатор штаба Бабарико подчеркнула, что в Белоруссии задержаны множество ее коллег и волонтеров, о некоторых из них нет никаких сведений после задержания.

В Минске и других белорусских городах на протяжении последних трех дней проходят акции протеста. Они начались после того, как ЦИК опубликовал итоги голосования на выборах президента, согласно которым этот пост занял действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе митингов задержаны уже более 6000 человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 97 6 21520 06.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Мы должны ждать пакостей с любой стороны Александр Лукашенко: Мы должны ждать пакостей с любой стороны Государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании…

5 45 6 13544 06.08
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 299 6 34726 08.08
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Майдан в Минске? Ситуация в Беларуси противоположна Украине. Если Виктор Янукович был в целом пророссийским президентом, то упрямый и несговорчивый Лукашенко, наоборот, сугубо подозрительно и с большой опаской смотрит на Кремль…

5 102 6 30619 06.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 145 6 17744 09.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 221 6 28002 08.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию…

5 223 6 28838 12.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 98 6 12880 10.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 458 6 61619 07.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 17879 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 40 6 6718 06:59
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 5885 11.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 209 6 36761 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Познер журналист

Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры…

5 42 6 7514 09:47
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 201 6 36525 12.08
Блоги

Бывшие военные в Белоруссии стали выбрасывать форму и снимать это на видео «Белорусского спецназа больше нет», — говорит один из них…

5 95 6 17716 08:23

Популярное за неделю

Новости

Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы Это следует из ежемесячной статистики Минфина и ЦБ на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства ФНБ…

5 5 6 9012
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль не ожидал, что он поскользнется на этой банановой кожуре. Потому что Фургал больше, чем Фургал уже точно так же, как в Белоруссии: Светлана Тихановская — гораздо больше, чем Светлана Тихановская…

5 93 6 97080 08.08
#слушать 49:54 8читать $скачать 11.4 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 145 6 17690 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 199 6 328828 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 172 6 168681 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8675944
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4589222

Сегодня в эфире