Эксперты обнаружили неизвестную, преимущественно русскоязычную, хакерскую группировку RedCurl

Эксперты обнаружили ранее неизвестную, преимущественно русскоязычную, хакерскую группировку RedCurl, которая специализируется на похищении корпоративных данных. Ущерб от ее деятельности может составлять десятки миллионов долларов.

Компания Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак, установила, что группировка с 2018 года совершила по меньшей мере 26 целевых атак на различные коммерческие организации, в том числе строительные, финансовые, страховые, юридические и туристические. Главная цель хакеров – документы. RedCurl не имеет четкой географической привязки к какому-либо региону: ее жертвы в России, Украине, Великобритании, Германии, Канаде и Норвегии. Все это, как считают специалисты, может свидетельствовать о заказном характере атак с целью недобросовестной конкуренции.

По словам экспертов, киберпреступники действуют максимально осторожно, что позволяло им долгое время оставаться незамеченными. Для атак в первую очередь используются тщательно проработанные фишинговые письма, составленные не просто под организацию, а под конкретную команду внутри нее. Атака, как правило, идет на нескольких сотрудников одного отдела. К примеру, они получают информацию о ежегодном премировании. Это снижает бдительность. При открытии вложений в компьютере жертвы запускается троян.

Новые атаки хакерской группировки продолжают фиксировать в разных странах.