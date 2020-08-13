Мужчину, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, ограничили в родительских правах

Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах жителя Хабаровска Виктора Гаврилова, который оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево. Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Несовершеннолетние для дальнейшего воспитания оставлены в семье матери", — говорится в сообщении.

Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска. В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца и записка, в которой родитель объяснял, что не может содержать детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их. Гаврилова задержали и отправили под арест. Против него возбудили уголовное дело.

Детей сначала передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, а затем родной матери, у которой сейчас новая семья.