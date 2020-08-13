СК сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в отставке, которая сбила насмерть женщину

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в отставке, которая в Саратове на машине сбила насмерть женщину. Это произошло в декабре 2019-го года. Судья одного из районных судов проигнорировала дорожный знак «пешеходный переход» и не снизила скорость.