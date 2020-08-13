СК сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в отставке, которая сбила насмерть женщину

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в отставке, которая в Саратове на машине сбила насмерть женщину. Это произошло в декабре 2019-го года. Судья одного из районных судов проигнорировала дорожный знак «пешеходный переход» и не снизила скорость.
2020-08-13T10:36:45+03:00
2020-08-13T10:36:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 13 августа 2020
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