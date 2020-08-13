Крупный лесной пожар начался на территории национального заповедника в Калифорнии

Огонь быстро распространился на площади в 4 тысячи гектаров. По данным местных СМИ, в непосредственной близости находится около 100 жилых домов, в связи с чем будет организована эвакуация людей. В Службе лесного хозяйства США говорят, что причиной распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер.
2020-08-13T10:34:32+03:00
2020-08-13T10:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 13 августа 2020
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