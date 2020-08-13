Крупный лесной пожар начался на территории национального заповедника в Калифорнии

Огонь быстро распространился на площади в 4 тысячи гектаров. По данным местных СМИ, в непосредственной близости находится около 100 жилых домов, в связи с чем будет организована эвакуация людей. В Службе лесного хозяйства США говорят, что причиной распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер.