Бывший вице-президент США Джозеф Байден за сутки собрал 26 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию

Как сообщают местные СМИ, это рекорд. Рост числа пожертвований обусловлен тем, что накануне наиболее вероятный кандидат от демократов объявил о выдвижении им сенатора от Калифорнии Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты.

Дональд Трамп считает выбор Байдена странным. По его словам, Харрис не тот политик, который достоин должности вице-президента.

Джо Байден и Камала Харрис тем временем впервые выступили вместе. Сенатор критиковала американского президента за меры, которые принимаются в связи с распространением коронавируса.

Байден и Харрис вошли в зал школы, где выступали, в защитных масках, но затем их сняли.