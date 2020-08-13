В графике Владимира Путина, как утверждают в Кремле, нет встречи с Александром Лукашенко

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Оно утверждает, что ранее Телеграм-каналы со ссылкой на свои источники передавали, что президент Белоруссии срочно вылетел в Москву.
2020-08-13T10:31:06+03:00
2020-08-13T10:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 13 августа 2020
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