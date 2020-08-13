Первым полуфиналистом футбольной Лиги Чемпионов стал французский Пари Сен-Жермен

Переигравший в драматичнейшем поединке итальянскую Аталанту.

На предыдущей стадии турнира Аталанта разнесла в пух и прах крепкую испанскую Валенсию. Победив по сумме двух встреч со счетом 8-4! Но в противостоянии с ПСЖ расклад сил был очевиден. Неймар и кампания считались явными фаворитами. И все же золушка итальянского футбола была как никогда близка к тому, чтобы сотворить чудо. Итальянцы открыли счет в середине первого тайма после удара в девятку Марио Пашалича и уверенно удерживали минимальный перевес. Но в самой концовке случилась роковая для Аталанты череда неприятностей. Сперва получил травму защитник Фройлер. На поле он вернулся, но передвигался фактически на одной ноге. Замен у итальянцев больше не осталось. На 90-й минуте Маркиньос замкнул прострел Неймара и сравнял счет. Игроки Аталанты были ошарашены такой развязкой. И спустя три минуты пропустили еще один гол. 2-1 в пользу ПСЖ.

Сегодня станет известен второй полуфиналист Лиги Чемпионов. Путевку разыграют мадридский Атлетико и РБ Лейпциг из Германии.