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10:04, 13 августа 2020

В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными протестующими

Люди требуют прекратить жестокие задержания и пытки.

На разных улицах белорусской столицы люди вдоль дорог выстраиваются в цепочки. Некоторые из них держат в руках цветы. К примеру, проспекте Независимости таким образом встали медики из первой городской больницы Минска, они стоят там в халатах и масках. Как сообщает агентство ТАСС, милиция происходящему не мешает, а проезжающие мимо машины подают сигналы.

Те, кто выстраиваются в живые цепи, требуют отпустить протестующих, которых уже несколько дней подряд задерживают на вечерних шествиях и митингах за честные выборы. Зачастую людей забирают с особой жестокостью. Как сообщает российское агентство Sputnik, если раньше ОМОН использовал спецсредства только на тех, кто выходил на улицу, то вчера были зафиксированы случаи, когда бойцы взламывали двери в подъезды и стреляли из травматического оружия по людям на балконах жилых домов.

Сколько всего сейчас задержанных и арестованных — неизвестно. Суды над ними идут постоянно. Как сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», многие из участников акции получают по 10, 15 или по 25 суток под стражей.

Протестные акции в разных городах Белорусии продолжаются с минувшего воскресенья. Люди несогласны с ЦИКом республики, который объявил, что Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более восьмидесяти процентов голосов.



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