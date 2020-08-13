Госдолг России впервые за год превысил активы правительства

Это следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, на которые ссылается РБК.

На 1 апреля, которое можно считать условной точкой отсчета коронавирусного кризиса в России, рублевые и валютные активы федеральных властей достигали рекордных 17 триллионов рублей, превышая задолженность почти на 2,5 триллиона. Как писал РБК, положительная разница наблюдалась с лета прошлого года. Специалисты отмечали ее уникальность для развивающихся рынков. Однако во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались, а госдолг постепенно увеличивался. И 1 июня они почти сравнялись на отметке 14 с лишним триллионов, а спустя месяц госдолг уже превышал активы более чем на 1,5 триллиона. При чем, в основном за счет внутреннего долга, поскольку Минфин с прошлого года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций. Такая тенденция, как отмечает издание, обусловлена разбалансировкой федерального бюджета в этом году, которая происходит на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния.

РБК отмечает, что нынешнее изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, а разрыв между госдолгом и депозитами, вероятно, замедлит рост и стабилизируется к 2022 году.