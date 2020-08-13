СК, по данным «Коммерсанта», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Следственный комитет, по данным газеты «КоммерсантЪ», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за рубеж большую сумму денег. По делу Абызова проходят еще 11 человек. все они, по данным издания, вскоре начнут знакомиться с материалами, которые собраны следствием.
2020-08-13T09:35:57+03:00
2020-08-13T09:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 13 августа 2020
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