СК, по данным «Коммерсанта», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Следственный комитет, по данным газеты «КоммерсантЪ», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за рубеж большую сумму денег. По делу Абызова проходят еще 11 человек. все они, по данным издания, вскоре начнут знакомиться с материалами, которые собраны следствием.