Государственный долг России, согласно официальным данным, превысил резервы правительства

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Минфина и ЦБ. Сейчас долг составляет почти 15 триллионов рублей. Эксперты связывают это с падением цен на нефть, пандемией коронавируса и резким ростом расходов бюджета.
2020-08-13T09:32:49+03:00
2020-08-13T09:32:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691797-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…