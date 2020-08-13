В Ассоциации туроператоров РФ говорят о большой вероятности, что с 1-го сентября РФ возобновит авиасообщение с СНГ

В Ассоциации туроператоров России говорят о большой доле вероятности того, что с 1-го сентября Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ. В сообщении на сайте ассоциации говорится, что это связано с улучшением эпидемиологической ситуации, а также с тем, что в сентябре планируется начать производство вакцины. Утверждается, что страны СНГ проявляют к ней интерес.
2020-08-13T09:32:35+03:00
2020-08-13T09:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 13 августа 2020
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