В США вступает запрет, наложенный Конгрессом США на господрядчиков в работе с китайскими производителями оборудования

В США с сегодняшнего дня вступает в силу запрет, наложенный Конгрессом США на государственных подрядчиков в части работы с китайскими производителями оборудования, включая компанию Хуавей.

Запрет на использование технологий и услуг, связанных с китайскими компаниями, которые американское правительство считает угрозой кибербезопасности, был введен Законом о государственной обороне США в прошлом году. Но в июле этого года Администрация Дональда Трампа опубликовала новые правила в части применения закона — теперь ограничения охватывают всю федеральную цепочку поставок США и обязывают всех американских господрядчиков и государственные агенства с 13 августа отказаться от использования телекоммуникационного оборудования и услуг компаний Huawei и ZTE, а также оборудования и услуг видеонаблюдения Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology или Dahua Technology. Американским господрядчикам также запрещено вступать в любые сделки или продлевать контракты с компаниями, которые используют перечисленное оборудование. Huawei и ZTE определены федеральными американскими властями как представляющие неприемлемую угрозу для телекоммуникационной системы США.

Пентагон ранее обратился к Конгрессу с просьбой отложить применение закона из-за опасений, что новые правила подорвут инфраструктуру госзакупок и приведут к бреши в системе национальной обороны США.