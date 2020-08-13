Российские кинотеатры продолжают терпеть убытки из-за пандемии

Несмотря на разрешение властей ходить в кино, количество зрителей по сравнению с прошлым годом упало в 17 — 25 раз.

В период с 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров составил всего 5% от значений за аналогичный период прошлого года, подсчитали специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ.

В Москве кинотеатрам разрешили возобновить работу с 1 августа, в отдельных регионах — еще в июне-июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако россияне не стали торопиться с покупкой билетов. Эксперты объясняют такое положение дел последствиями пандемии. Люди по-прежнему опасаются коронавируса, даже не смотря на то, что в залах соблюдается принцип «шахматной рассадки». Не последнюю роль в резком снижении посещаемости кинотеатров играет и ухудшение финансового положения россиян.

Кроме того, росту выручки препятствовало и решение отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, а многие премьеры этого года российские зрители уже успели посмотреть онлайн.

Решение о закрытии кинотеатров в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции было принято в марте 2020 года.