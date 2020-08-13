Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову предъявили окончательные обвинения

Он находится под арестом с марта прошлого года.

В Следственном комитете заключили, что бывший министр причастен к созданию организованного преступного сообщества, — пишет газета «КоммерсантЪ». По версии ведомства, Михаил Абызов и его сообщники выводили за границу миллиарды рублей, которые принадлежали компаниям, занимавшихся производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области и Алтайском крае.

Издание отмечает, что всего в деле насчитывается около четырехсот томов. Михаила Абызова обвинили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, о незаконном участии в предпринимательской деятельности, и в коммерческом подкупе. Следствие утверждает, что в рамках этой схемы он делился деньгами с акционерами компании СИБЭКО, которой изначально и принадлежали средства. СК считает, что в общей сложности Абызов, еще будучи государственным служащим, обогатился более чем на тридцать два миллиарда рублей.

Всего по этому делу арестованы 12 человек. Помимо бывшего министра, среди них бизнесмены, инвесторы, и офицер Следственного комитета. Ни один из них вину не признал.

Михаил Абызов был министром открытого правительства с 2012-ого по 2018-ый годы.