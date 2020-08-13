В дептранспорта Москвы сообщают, что власти двух столиц обсуждают возможность объединения систем оплаты парковок

В департаменте транспорта Москвы сообщают, что власти столицы и Санкт-Петербурга обсуждают возможность объединения систем оплаты парковок в двух городах. Как напоминает ТАСС, ранее была информация, что столичную систему оплаты проезда могут внедрить и в Санкт-Петербурге.
2020-08-13T08:39:32+03:00
2020-08-13T08:39:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:39, 13 августа 2020
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