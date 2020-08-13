Московские власти обещают отремонтировать к зиме более 900 дорог

Зам.мэра Петр Бирюков сказал, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, работы начались на 2 месяца позже. Он признал, что летом ремонт дорог более удобен – в частности, из-за того, что на улицах меньше машин.
2020-08-13T08:38:02+03:00
2020-08-13T08:38:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:38, 13 августа 2020
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