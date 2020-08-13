Госсекретарь США предупредил, что Вашингтон может ввести санкции против Белоруссии или приостановить поставки нефти

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон может ввести санкции против Белоруссии или приостановить поставки нефти, которые начались в мае этого года. Впрочем, решение пока не принято. По словам Помпео, механизм воздействия на Минск будет определен после того, как ситуация в Белоруссии стабилизируется.