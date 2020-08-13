Всемирная организация здравоохранения ждет возможности изучить результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

В организации отмечают, что при ускоренной разработке следует соблюдать определенные требования. Они должны гарантировать, что вакцина будет одновременно эффективной и безопасной.

Несмотря на государственную регистрацию, разработка российской вакцины еще не закончена, — объяснил в эфире «Эха Москвы» вирусолог Анатолий Альтштейн.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отверг критику в адрес российской вакцины со стороны западных стран, считая, что они испытывают страх перед сильным конкурентом.