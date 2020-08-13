Акция в поддержку журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госзимене, сегодня пройдет в Москве

Митинг проведут в онлайн-формате из-за коронавируса и запрета столичных властей на массовые мероприятия. Акцию организует инициативная группа в поддержку Ивана Сафронова. Бывшего специального корреспондента газет Коммерсант и Ведомости. В митинге примут участие журналисты Леонид Парфёнов, Иван Голунов, Светлана Прокопьева, Олег Кашин. О деле Сафронова выскажутся юристы, политики и другие люди. Они напомнят о свободе слова и призовут пересмотреть репрессивные статьи уголовного кодекса. Сафронова, напомню, задержали 7 июля и тем же вечером арестовали, при этом официально обвинили в госизмене только спустя почти неделю. По версии ФСБ он передал со своего домашнего компьютера по электронной почте сведения, которые содержат гостайну, чешской разведке. Сафронов вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. У него, по словам адвоката, никогда не было доступа к секретным сведениям. В поддержку Сафронова выступают многие СМИ, общественные деятели, представители культуры и искусства.

Онлайн-акция в поддержку Ивана Сафронова начнется в 8 вечера. Ее можно будет посмотреть на youtube-канале «Новой газеты».