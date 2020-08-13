Западные страны могут ввести новые санкции в отношении Белоруссии

Так там реагируют на прошедшие в республике выборы и избиение протестующих.

Новые санкции в отношении Минска сейчас обсуждают и в Европейском Совете, и в Соединённых Штатах. Так, государственный секретарь Майк Помпео отметил, что окончательного решения по новым ограничительным мерам еще не приняли, но допустил, что среди них может быть приостановка поставок нефти в Белоруссию. Ранее он уже говорил, что по оценке Вашингтона выборы в республике не были ни свободными, ни справедливыми.

В свою очередь министры иностранных дел Евросоюза обсудят новые санкции на завтрашнем совещании. Как говорила ранее глава дипломатии Швеции Анн Линде, они будут касаться непосредственно людей, которые несут ответственность за «насилие к протестующим и фальсификацию выборов».

Тем временем в аналитическом агентстве S&P предупредили о том, что новые санкции, вероятность которых по оценке его экспертов достаточно высока, несут для Белоруссии серию политических и экономических рисков. Как сообщает РБК, там считают, что в условиях, когда страна не может договориться с Россией о поставках энергоносителей, дополнительные ограничения со стороны Запада могут быть серьезным вызовом. Аналитики прогнозируют, что в этом году экономика республики сократится на четыре процента.

Выборы президента Белоруссии прошли в минувшее воскресенье. ЦИК республики объявил, что Александр Лукашенко набрал на них более восьмидесяти процентов голосов. В связи с этим в разных городах страны каждый вечер проходят митинги тех граждан, которые считают этот результат сфальсифицированным.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. Как сказала писательница в интервью белорусской службе радио «Свобода», желание президента любой ценой остаться у власти обернется кровью.

При этом она поблагодарила протестующих за то, что они «сохранили белорусское достоинство».