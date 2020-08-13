Онлайн-митинг в поддержку Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пройдет сегодня на базе «Новой газеты»

Онлайн-митинг в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пройдет на базе «Новой газеты» 13 августа.

Как сказал «Эху» один из ведущих митинга, заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, в деле Ивана Сафронова очень важна публичность.

Митинг начнется в 20.00.

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.