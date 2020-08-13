Акция для доноров пройдет сегодня в Петербурге

В городе практически кончились запасы крови.

Крови не хватает, потому что многие люди ушли в отпуска. Об этом сказали в Фонде доноров. Больницам не хватает всех групп крови обоих резус-факторов. Донором может стать любой дееспособный совершеннолетний гражданин России весом более 50 килограмм, без противопоказаний к донации. С собой обязательно нужно взять СНИЛС. Утром перед донацией нужно легко позавтракать. После дачи крови необходимо немного отдохнуть. Если стало плохо, лучше обратиться к врачу. Прививки после сдачи крови можно делать не ранее чем через 10 суток. Ограничений по вождению автомобиля в день донации нет.

В Москве подобная акция пройдет сегодня в больнице имени Виноградова.