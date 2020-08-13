В Казахстане госкомиссия рассмотрит план поэтапного снятия карантина в республике

Его ввели в марте из-за коронавируса. Власти уверяют, что ситуация постепенно улучшается.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная, все показатели по коронавирусу снижаются, — считает премьер Аскар Мамин. По его поручению минздрав сегодня предложит госкомиссии начать постепенно смягчать карантин. Масочный режим останется в силе. Карантин в Казахстане объявили около пяти месяцев назад. Несмотря на принятые меры к середине июля в стране выявили почти 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались на тот момент около 400-т человек. Власти 13 июля объявили национальный траур, это вызвало критику населения. Рядовые граждане посчитали, что объявлять его рано. Из-за ситуации с распространением коронавируса был, в том числе, уволен глава минздрава Казахстана. Возбудили несколько уголовных дел. Отмечу, ещё на прошлой неделе премьер страны призвал готовиться к возможной новой волне пандемии. Школьников предупредили, что учебный год они начнут в дистанционном режиме.

За всё время пандемии в Казахстане выявлено больше ста тысяч заражённых, умерло почти 1300 человек. В июне и июле в Казахстане также сильно увеличилось число заболеваний воспалением лёгких. Противовирусные и жаропонижающие лекарства из аптек пропали.