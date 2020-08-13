Десятки россиян вышли на акцию протеста у здания посольства в Таджикистане с требованием вернуть их домой

Соотечественники жалуются, что от 2 до 5 месяцев не могут дождаться вывозных рейсов на родину. По данным Радио Свобода, к зданию российской дипмиссии вышли свыше 50 человек. Среди них – таджикистанцы, имеющие российское гражданство.

По словам протестующих, дипломаты не дают конкретных ответов и лишь предлагают регистрироваться на портале «Госуслуги». Однако это, утверждают российские граждане, не помогает. Одна из участников акции рассказала, что россиян, которые хотят вернуться в различные города страны, не пускают на рейсы в Москву под предлогом отсутствия столичной прописки.

Агентство «Азия Плюс», в свою очередь, сообщает, что к собравшимся вышел консул России в Таджикистане Валерий Катункин. Он сообщил, что на все письма дипломаты смогут ответить в течение месяца. Консул посоветовал ждать своей очереди. По данным дипмиссии, к концу июля в Россию из Таджикистана вылетели 23 вывозных рейса, которыми воспользовались свыше 3 тысяч соотечественников.

В Таджикистане в конце июля предлагали России возобновить авиасообщение между странами, но в Москве пока на эту инициативу не ответили.