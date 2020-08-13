Белорусскому послу в Чехии выражен протест из-за последних заявлений Александра Лукашенко

Как заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек, посол Белоруссии был вызван в МИД, где от него потребовали разъяснений слов президента Белоруссии о том, что протестами в стране, якобы, управляли из Чехии. В Чешском МИДЕ такие утверждения считают, по меньшей мере бездоказательными. Между тем, помимо Чехии Лукашенко также упоминал Польшу и Великобританию.

Литва не имеет отношения к протестам в Белоруссии, и вряд ли можно сказать, что имеет место вмешательство других стран. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

Линкявичюс подчеркнул, что Лукашенко следует провести новые президентские выборы, так как эти не были легитимными.