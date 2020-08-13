Задержанных в Белоруссии наемников ВЧК Вагнера могут передать России в ближайшие дни, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. Это ожидаемое решение, Александру Лукашенко необходима поддержка Кремля. Об этом «Эху» сказал политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

По мнению Аркадия Дубнова, провокация с наемниками могла быть устроена Россией, и судьба этих людей Кремль мало волнует.