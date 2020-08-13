Z Архив новостей новости
5 1 6 75
Эксклюзив Эха 06:35, 13 августа 2020

Задержанных в Белоруссии наемников ВЧК Вагнера могут передать России в ближайшие дни

Задержанных в Белоруссии наемников ВЧК Вагнера могут передать России в ближайшие дни, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. Это ожидаемое решение, Александру Лукашенко необходима поддержка Кремля. Об этом «Эху» сказал политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.
По мнению Аркадия Дубнова, провокация с наемниками могла быть устроена Россией, и судьба этих людей Кремль мало волнует.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 299 6 34526 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 145 6 17203 09.08
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ С чего начинаются репрессии в любом обществе С чего начинаются репрессии в любом обществе Демократия — это не власть большинства, а соблюдение интересов меньшинств. Причем все мы принадлежим к какому-то меньшинству: филателисты, оппозиционеры, журналисты, защитники животных, ЛГБТ. Фигуранты дела «Новое величие» — тоже меньшинство…

5 49 6 6050 06.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию…

5 219 6 27119 12.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 215 6 27802 08.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 98 6 12854 10.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 458 6 61593 07.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 17827 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 5827 11.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 209 6 36714 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 190 6 34084 12.08
Блоги

Libération поместила на обложку фото Путина в образе Джеймса Бонда Иллюстрация посвящена регистрации в России вакцины от коронавируса…

5 50 6 9344 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 24861 11.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 106 6 20958 09.08
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 191 6 37269 12.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 97 6 21142 06.08

Популярное за неделю

Новости

В белорусских соцсетях разворачивается флэш моб бывших спецназовцев. Они на камеру выбрасывают в мусорные баки форму и знаки отличия, протестуя таким образом против разгона мирных демонстраций в стране.

5 11 6 9062
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль не ожидал, что он поскользнется на этой банановой кожуре. Потому что Фургал больше, чем Фургал уже точно так же, как в Белоруссии: Светлана Тихановская — гораздо больше, чем Светлана Тихановская…

5 91 6 96649 08.08
#слушать 49:54 8читать $скачать 11.4 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 145 6 17171 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 198 6 327529 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 169 6 166597 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8675797
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4589138

Сегодня в эфире