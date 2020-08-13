В белорусских соцсетях разворачивается флэшмоб бывших спецназовцев

Они на видео выбрасывают в мусорные баки форму и знаки отличия, протестуя таким образом против разгона мирных демонстраций в стране. Такие ролики, в частности, массово публикуют оппозиционные телеграм-каналы «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга». «Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», — говорит бывший военный на одной из таких записей.