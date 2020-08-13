Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в порту 4 августа более чем в $15 млрд

Именно такая сумма значится в сообщении администрации президента Ливана Мишеля Ауна в Twitter. В результате взрыва погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.
2020-08-13T06:22:20+03:00
2020-08-13T06:22:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:22, 13 августа 2020
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