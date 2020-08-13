Интнорпол и уголовная полиция ФРГ объявили в международный розыск Яна Марсалека

Как передает РБК, бывшего топ-менеджера компании Wirecard подозревают в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве. Немецкие власти полагают, что он покинул страну. Ранее СМИ сообщали, что он может находиться в России. Введенные Марсалеком в заблуждение инвесторы вложили в Wirecard около €3,2 млрд, которые были в итоге потеряны из-за несостоятельности фирмы.
2020-08-13T06:21:40+03:00
2020-08-13T06:21:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:21, 13 августа 2020
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