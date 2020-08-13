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06:14, 13 августа 2020

Сегодня в Португалии определится второй полуфиналист футбольной Лиги Чемпионов

На групповом этапе ЛГ мадридцы играли кое-как и заняли второе место во многом благодаря двух победам над «Локомотивом». Но в 18 финала неожиданно выбили «Ливерпуль». Перерыв также пошел на пользу «Атлетико». После рестарта Ла Лиги команда Диего Симеоне не проиграла ни разу. С кадрами у мадридцев все было хорошо до недавнего времени. Когда стало известно о двух случаях коронавируса в команде. Впрочем, когда назвали имена заболевших — Шиме Врсалько и Анхель Корреа – фанаты облегченно вздохнули, потому что могло быть хуже.
А вот потерю «Лейпцига» стоит признать пока невосполнимой. Главный немецкого бомбардир клуба Тимо Вернер перебрался в лондонский «Челси».
Предстоящая встреча соперников станет для них первой в истории. Игра между Лейпцигом и Атлетико начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.



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