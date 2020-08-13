Сегодня в Португалии определится второй полуфиналист футбольной Лиги Чемпионов

На групповом этапе ЛГ мадридцы играли кое-как и заняли второе место во многом благодаря двух победам над «Локомотивом». Но в 1⁄ 8 финала неожиданно выбили «Ливерпуль». Перерыв также пошел на пользу «Атлетико». После рестарта Ла Лиги команда Диего Симеоне не проиграла ни разу. С кадрами у мадридцев все было хорошо до недавнего времени. Когда стало известно о двух случаях коронавируса в команде. Впрочем, когда назвали имена заболевших — Шиме Врсалько и Анхель Корреа – фанаты облегченно вздохнули, потому что могло быть хуже.

А вот потерю «Лейпцига» стоит признать пока невосполнимой. Главный немецкого бомбардир клуба Тимо Вернер перебрался в лондонский «Челси».

Предстоящая встреча соперников станет для них первой в истории. Игра между Лейпцигом и Атлетико начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.