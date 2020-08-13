Правила выплат сотрудникам ликвидируемых предприятий изменятся с сегодняшнего дня

Поправки в трудовой кодекс и в закон о регистрации компаний теперь упрощают порядок финансовых компенсаций работникам и осложняют процесс закрытия бизнеса.

Если работник, уволенный в связи с ликвидацией или по сокращению, не может найти работу больше месяца, с этого дня бывший работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения Ранее конституционный суд постановил, что прежняя норма закона лишает возможности получить сохраняемый средний заработок на период трудоустройства. Изменения не позволят ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками. При этом работодатель сможет ускорить процесс и разом начислить выплаты за период трудоустройства. В исключительных случаях, если служба занятости решит продлить выплату среднего заработка, работодателю придётся выплатить его и за третий месяц со дня увольнения. Если недавний работник наше себе новую занятость до конца месяца, организация должна будет выплатить ему средний заработок за дни, когда он искал работу.

Если работодатель откажет в положенных по закону выплатах, ему может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.