Самолеты Минобороны России были замечены в аэропорту Минска

Лайнеры Ту-134, как пишет интернет-издание «МБХ медиа», последовательно вылетели в столицу Белоруссии из подмосковного военного аэропорта Чкаловский. Как минимум один из них уже улетел обратно.

Интернет-издание РБК со ссылкой на открытые источники отмечает, что речь идет о самолетах, которые в советское время использовались для перевозки высшего партийного руководства, а сейчас – для руководства Минобороны. Они оборудованы салонами первого класса и класса «люкс», на некоторых из них установлена спецсвязь.

С какой целью самолеты Ту-134 летели в Минск и кто на них находился, не уточняется. В Минобороны, а также в дипмиссиях России и Белоруссии эти сведения пока не прокомментировали.

В Белоруссии уже четвертый день не утихают протесты, связанные с итогами президентских выборах. Центризбирком утверждает, что с результатом в 80% предварительно победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко.