Протестные акции в Минске этой ночью проходили без экстремального противостояния с силовиками

Протестные акции в Минске этой ночью, по оценкам ТАСС, проходили без экстремального противостояния с силовиками. Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальных стычках сотрудников МВД с протестующими, которые не перерастали в ожесточенные столкновения. Силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.

В свою очередь, участники акций собирались у станций метро и скандировали лозунг «Уходи». Между тем, по сведениям агентства, в микрорайоне Каменная Горка силовики применили слезоточивый газ, а возле ТЦ «Магнит» на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. Как сказала писательница в интервью белорусской службе радио «Свобода», желание президента любой ценой остаться у власти обернется кровью.

При этом она поблагодарила протестующих за то, что они «сохранили белорусское достоинство».

Значительное число известных теле и радиоведущих увольняется с белорусских госканалов. По сведениям портала tut.by, с 11 августа государственные СМИ покинули по меньшей мере восемь сотрудников, среди которых журналисты телеканалов «Беларусь-1» и СТВ, а также Первого белорусского радио. Таким образом они выражают свое несогласие с силовым подавлением протестных акций несогласных с итогами выборов в Белоруссии.