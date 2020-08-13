Дональд Трамп в частном порядке обсудил с советниками возможность отставки главы Пентагона Марка Эспера.

По сведениям Рейтер, речь шла о первых кадровых решениях Трампа в случае его переизбрания в ноябре.

Об обсуждении потенциальной отставки Эспера также пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Они утверждают, что президент США недоволен министром обороны, из-за того, что тот не поддержал Трампа по многим вопросам.