Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы.

Это как передает РБК следует из ежемесячной статистики Минфина и ЦБ на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства ФНБ. По сведениям издания, госдолг уже превышает депозиты правительства более, чем на 1,5 трлн руб.