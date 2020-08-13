Долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы.

Это как передает РБК следует из ежемесячной статистики Минфина и ЦБ на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства ФНБ. По сведениям издания, госдолг уже превышает депозиты правительства более, чем на 1,5 трлн руб.
2020-08-13T05:09:27+03:00
2020-08-13T05:09:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 13 августа 2020
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