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05:07, 13 августа 2020

Значительное число известных теле и радиоведущих увольняется с белорусских госканалов.

По сведениям портала tut.by, с 11 августа государственные СМИ покинули по меньшей мере восемь сотрудников, среди которых журналисты телеканалов «Беларусь-1» и СТВ, а также Первого белорусского радио. Таким образом они выражают свое несогласие с силовым подавлением протестных акций несогласных с итогами выборов в Белоруссии.



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