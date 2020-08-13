Значительное число известных теле и радиоведущих увольняется с белорусских госканалов.

По сведениям портала tut.by, с 11 августа государственные СМИ покинули по меньшей мере восемь сотрудников, среди которых журналисты телеканалов «Беларусь-1» и СТВ, а также Первого белорусского радио. Таким образом они выражают свое несогласие с силовым подавлением протестных акций несогласных с итогами выборов в Белоруссии.