Координатор «Открытой России» Артем Важенков находится все еще находится в ИВС в Минске.

Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Антон Гашинский. По его словам, активисту грозит в Белоруссии до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках. Еще одного задержанного в Минске координатора «Открытой России» Игоря Рогова отпустили на свободу под условием немедленного выезда» из страны.