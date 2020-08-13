Координатор «Открытой России» Артем Важенков находится все еще находится в ИВС в Минске.

Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Антон Гашинский. По его словам, активисту грозит в Белоруссии до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках. Еще одного задержанного в Минске координатора «Открытой России» Игоря Рогова отпустили на свободу под условием немедленного выезда» из страны.
2020-08-13T05:05:56+03:00
2020-08-13T05:06:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691633-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…